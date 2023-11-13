Турусов Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусов Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1898

Дата смерти

После 30.05.1908

Пол

Мужской

Отец

До 1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898

Отец: Турусов Георгий Федотович

Мать: не указана

Восприемник
30.05.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Константин Алексеевич Сергунин
Место жительства
Неизвестно
Хрипуново, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 30.05.1908
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