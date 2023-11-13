Турусов Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1898
Дата смертиПосле 30.05.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898
Отец: Турусов Георгий Федотович
Мать: не указана
Восприемник
30.05.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Константин Алексеевич Сергунин
Место жительства
Неизвестно
Хрипуново, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 30.05.1908