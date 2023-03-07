Пивоварова (Ракитина) Катерина
Место рождения
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Ракитинъ Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Пивоваровъ Федоръ
Отец ребёнка: Пивоваровъ Андрей
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мавтрена
Отец ребёнка: Пивоваровъ Андрей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пивоваровъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пивоваровъ Андрей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Пивоваровъ Василий
Отец ребёнка: Пивоваровъ Андрей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Пивоваровъ Кириллъ
Отец ребёнка: Пивоваровъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пивоваровъ Андрей