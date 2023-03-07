Пивоварова (Ракитина) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Ракитина) Катерина

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Ракитинъ Степанъ

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Пивоваровъ Федоръ

Отец ребёнка: Пивоваровъ Андрей

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мавтрена

Отец ребёнка: Пивоваровъ Андрей

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пивоваровъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пивоваровъ Андрей

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Пивоваровъ Василий

Отец ребёнка: Пивоваровъ Андрей

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Пивоваровъ Кириллъ

Отец ребёнка: Пивоваровъ Андрей

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваровъ Андрей

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