Занина (Сутягина) Любовь Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.02.1804
Муж: Занин Гаврил Данилов
Рождение ребёнка
02.06.1805
Дочь: Павла Гаврилова
Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов
Рождение ребёнка
02.04.1808
Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов
Рождение ребёнка
02.04.1809
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов
Рождение ребёнка
15.08.1810
Сын: Занин Мирон Гаврилов
Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов
Рождение ребёнка
03.12.1811
Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов
Рождение ребёнка
09.09.1815
Сын: Занин Иосиф Гаврилов
Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов
Смерть
Неизвестно