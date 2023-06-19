Занина (Сутягина) Любовь Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Сутягина) Любовь Васильева

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.02.1804

Муж: Занин Гаврил Данилов

Рождение ребёнка
02.06.1805

Дочь: Павла Гаврилова

Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1808

Сын: Занин Никита Гаврилов

Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1809

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1810

Сын: Занин Мирон Гаврилов

Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1811

Сын: Занин Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1815

Сын: Занин Иосиф Гаврилов

Отец ребёнка: Занин Гаврил Данилов

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно