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Ткачева Евдокия Николаевна
Ткачева Евдокия Николаевна
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Место рождения
Вологодская обл.
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Николай
Мать
Не указана
Муж
?
Григорий
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Николай
Мать: не указана
Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Григорий
Смерть
Неизвестно
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