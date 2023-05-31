Ткачева Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева Евдокия Николаевна

Место рождения

Вологодская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Вологодская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Смерть
Неизвестно