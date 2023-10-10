Мандрыка Константин Владимирович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиПосле 1972
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Место жительства
1939
Семья выселена из Севастополя.
Бракосочетание
Около 1951
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Мандрыка Владимир Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: Мандрыка ? Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Около 1957
Во втором гражданском браке прожил 15 лет, детей не было.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1972