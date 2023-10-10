Мандрыка Константин Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандрыка Константин Владимирович

Мандрыка Константин Владимирович

avatar

Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

1927

Дата смерти

После 1972

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Мандрыка Владимир Алексеевич

Мать: Мандрыка Нина Леонидовна

Севастополь, Украинская ССР
Место жительства
1939
Ялта, Ялта, Республика Крым
Семья выселена из Севастополя.
Бракосочетание
Около 1951

Жена: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Мандрыка Владимир Константинович

Мать ребёнка: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Мандрыка ? Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
Около 1957
Ялта, Ялта, Республика Крым
Во втором гражданском браке прожил 15 лет, детей не было.
Место жительства
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
После 1972
Ялта, Ялта, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close