Соколова (Кокшарова) Алена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Кокшарова) Алена Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1984

Отец: Кокшаров Леонид Вячеславович

Мать: Кокшарова Галина Игоревна

Рождение ребёнка
26.10.2003

Сын: Соколов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
20.07.2013

Дочь: Соколова Ева Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
18.12.2015

Дочь: Соколова Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
03.12.2017

Дочь: Соколова Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
29.07.2023

Сын: Соколов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Соколов Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Андрей Андреевич

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