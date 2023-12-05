Соколова (Кокшарова) Алена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1984
Рождение ребёнка
26.10.2003
Сын: Соколов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Соколов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.2013
Дочь: Соколова Ева Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
18.12.2015
Дочь: Соколова Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
03.12.2017
Дочь: Соколова Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Соколов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
29.07.2023
Отец ребёнка: Соколов Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно