Ланин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ланин Линин Николай Александров Заркуп Брат

Мать ребёнка: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланин Иван Александров (Метрика Брака Брата)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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