von Klot (von Klot) Anna Luise — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Klot (von Klot) Anna Luise

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Von Klot Hermann Gotthard

Мать: Von Hagemeister Christine Luise

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