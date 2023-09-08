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von Klot (von Klot) Anna Luise
von Klot (von Klot) Anna Luise
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1767
Пол
Женский
Отец
Von Klot Hermann Gotthard
Около 1732 г.р.
Мать
Von Hagemeister (Von Hagemeister) Christine Luise
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец:
Von Klot Hermann Gotthard
Мать:
Von Hagemeister Christine Luise
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