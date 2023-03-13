Оголихина Агафья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Нискова Марья
Отец ребёнка: Оголихинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Оголихинъ Фаддей
Отец ребёнка: Оголихинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Зимина Марина
Отец ребёнка: Оголихинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Оголихинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оголихинъ Семенъ