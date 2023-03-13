Оголихина Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оголихина Агафья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Нискова Марья

Отец ребёнка: Оголихинъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Оголихинъ Фаддей

Отец ребёнка: Оголихинъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Зимина Марина

Отец ребёнка: Оголихинъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Оголихинъ Семенъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оголихинъ Семенъ

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