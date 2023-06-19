(Аринина) Надежда
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аринин Иван
Мать: Аринина Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно