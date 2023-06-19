(Аринина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Аринина) Надежда

(Аринина) Надежда

Место рождения

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аринин Иван

Мать: Аринина Марина

Пичеуры, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно