Романъ Терентьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманъ Терентьевъ

Романъ Терентьевъ

avatar

Место рождения

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.
1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Олена

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Анна Савастьянова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онисья

Мать ребёнка: Дарья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Савастьянова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close