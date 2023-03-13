Романъ Терентьевъ
Место рожденияНикольское Ермоловка, Карсуеской округи
Дата рождения1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Олена
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Анна Савастьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онисья
Мать ребёнка: Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Савастьянова