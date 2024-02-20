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Бахчисарай Гавриил Иванович

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1844

Дата смерти

16.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Бахчисарай Иван Константинович

Мать: Евдокия Васильевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бахчисарай Иван Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Любовь Гавриловна

Мать ребёнка: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1887

Сын: Бахчисарай Константин Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
05.06.1888

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Бахчисарай Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
13.05.1892

Сын: Бахчисарай Соломон Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
22.02.1895

Сын: Бахчисарай-Мл. Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кириакия Гавриловна

Мать ребёнка: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Илиева

Смерть
16.11.1918
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
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