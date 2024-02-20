Бахчисарай Гавриил Иванович
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1844
Дата смерти16.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Бахчисарай Иван Константинович
Мать: Евдокия Васильевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бахчисарай Иван Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Любовь Гавриловна
Мать ребёнка: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бахчисарай Константин Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
05.06.1888
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
01.11.1888
Сын: Бахчисарай Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
13.05.1892
Сын: Бахчисарай Соломон Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
22.02.1895
Сын: Бахчисарай-Мл. Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кириакия Гавриловна
Мать ребёнка: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Илиева
Смерть
16.11.1918
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль