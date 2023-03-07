Чуракова Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чураков Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Чураков Леонтий Никифоров
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Чураков Леонтий Никифоров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Чураков Леонтий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно