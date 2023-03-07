Чуракова Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Чураков Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Чураков Леонтий Никифоров

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Чураков Устин Леонтьевич

Отец ребёнка: Чураков Леонтий Никифоров

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Чураков Леонтий Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чураков Леонтий Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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