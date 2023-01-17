Krakuli Abraham
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти19.05.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Krakull Юрвян (Georg)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Krakuli Юнос
Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Krakuli Peter
Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евва
Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Гелена
Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Krakul Матвей
Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)
Рождение ребёнка
29.06.1834
Дочь: Anna T
Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)
Рождение ребёнка
23.02.1837
Сын: Krakul Andreas
Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)
Рождение ребёнка
08.06.1839
Сын: Krakuli Johann
Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)
Смерть
19.05.1848
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область