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Krakuli Abraham

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Место рождения

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

19.05.1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1830 г.р.
1833 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Krakull Юрвян (Georg)

Мать: не указана

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Krakuli Юнос

Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Krakuli Peter

Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Евва

Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Гелена

Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Krakul Матвей

Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.06.1834

Дочь: Anna T

Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.1837

Сын: Krakul Andreas

Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.06.1839

Сын: Krakuli Johann

Мать ребёнка: Hedwig (Федосья Юганова)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
19.05.1848
Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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