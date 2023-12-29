Апасова Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апасова Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Апасов Семен Матвеевич

Мать: не указана

Образование
1982
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
АлтГУ Институт биологии и биотехнологии 1982 772 группа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вогук Павел Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
сотрудник ЗАО «Декоративные культуры», г. Барнаул https://bio.asu.ru/about/ +7(913)213-93-71 +7(385)250-69-70 декоративные культуры
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