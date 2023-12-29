Апасова Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Апасов Семен Матвеевич
Мать: не указана
Образование
1982
АлтГУ Институт биологии и биотехнологии 1982 772 группа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сотрудник ЗАО «Декоративные культуры», г. Барнаул https://bio.asu.ru/about/ +7(913)213-93-71 +7(385)250-69-70 декоративные культуры