Дубинко Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Степанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Степанович
Бракосочетание
До 1833
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дубинко Герасим Емельянович
Отец ребёнка: Дубинко Емельян Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1841