Дубинко Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинко Ефросинья

Дубинко Ефросинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1841

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Степанович

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Степанович

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
До 1833

Муж: Дубинко Емельян Степанович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дубинко Герасим Емельянович

Отец ребёнка: Дубинко Емельян Степанович

Краснокутск, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
До 1841
Краснокутск, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close