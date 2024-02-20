Мартыненко-Ст. Иван Прокофьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1784
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Мартыненко Прокофий Григорьевич
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мартыненко Василий Иванович
Мать ребёнка: Мартыненко Елена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мартыненко Семен Иванович
Мать ребёнка: Мартыненко Елена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Мартыненко Елена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мартыненко Елена
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1827
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука