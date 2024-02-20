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Мартыненко-Ст. Иван Прокофьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1784

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Мартыненко Прокофий Григорьевич

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мартыненко Василий Иванович

Мать ребёнка: Мартыненко Елена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Сын: Мартыненко Семен Иванович

Мать ребёнка: Мартыненко Елена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Мартыненко Елена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мартыненко Елена

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1827
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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