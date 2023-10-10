Lubomirska (Gurjew) Aleksandra Александровна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
04.04.1854
Дочь: Bartoszewska H Szreniawa Bez Krzyza Katarzyna Maria
Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Zygmunt Maria
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1854
Польша Российская Империя
Польша Российская Империя