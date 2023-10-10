Lubomirska (Gurjew) Aleksandra Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lubomirska (Gurjew) Aleksandra Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1822

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1853

Муж: Lubomirski H. Drużyna Zygmunt Maria

Рождение ребёнка
04.04.1854

Дочь: Bartoszewska H Szreniawa Bez Krzyza Katarzyna Maria

Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Zygmunt Maria

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1854
Польша Российская Империя
Польша Российская Империя
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