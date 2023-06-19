Сеченов Никифор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Сеченой Гаврило
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Сеченой Егор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Сеченов Василий Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно