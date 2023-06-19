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Сеченов Никифор

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Сеченой Гаврило

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Сеченой Егор

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Сеченов Василий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно