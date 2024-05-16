Щербач (Гурко) ольга мартыновна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербач (Гурко) ольга мартыновна

Место рождения

леоновичи(смоличи) несвижского

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Гурко мартын викентьевич

Мать: Гурко ева

леоновичи(смоличи) несвижского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербач сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щербач) наталия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щербач) татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Февралёва (Щербач) света

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербач александр никитич

Смерть
Неизвестно

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