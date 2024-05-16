Щербач (Гурко) ольга мартыновна
Место рождениялеоновичи(смоличи) несвижского
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Гурко мартын викентьевич
Мать: Гурко ева
леоновичи(смоличи) несвижского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербач сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щербач) наталия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щербач) татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Февралёва (Щербач) света
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно