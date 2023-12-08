Кужелев Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужелев Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кужелев Ананий

Мать: Иустиния Стефановна

Смерть
Неизвестно
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