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Шульгина Ирина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1999

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1999

Отец: Шульгин Виталий Петрович

Мать: Шульгина Ольга

Смерть
2004