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Шульгина Ирина Витальевна
Шульгина Ирина Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1999
Дата смерти
2004
Пол
Женский
Отец
Шульгин Виталий Петрович
1967 г.р.
Мать
Шульгина (Зорина) Ольга
1965 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1999
Отец:
Шульгин Виталий Петрович
Мать:
Шульгина Ольга
Смерть
2004
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