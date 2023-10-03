Невзорова Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья Кириллова
Отец ребёнка: Невзоров Кирила Андреев
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Невзоров Кирила Андреев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анисья Кириллова
Отец ребёнка: Невзоров Кирила Андреев
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Домна Кириллова
Отец ребёнка: Невзоров Кирила Андреев
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Невзоров Кирила Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно