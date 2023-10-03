Невзорова Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невзорова Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья Кириллова

Отец ребёнка: Невзоров Кирила Андреев

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Невзоров Иван Кириллов

Отец ребёнка: Невзоров Кирила Андреев

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анисья Кириллова

Отец ребёнка: Невзоров Кирила Андреев

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Домна Кириллова

Отец ребёнка: Невзоров Кирила Андреев

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Невзоров Симеон Кириллов

Отец ребёнка: Невзоров Кирила Андреев

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невзоров Кирила Андреев

Смерть
Неизвестно
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