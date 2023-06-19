Кузеванов Алексей
Место рождения
Дата рождения08.09.1979
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1979
Отец: Кузеванов Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.?.?
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кузеванова (воинкова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузеванов ?
Мать ребёнка: Кузеванова (воинкова) Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно