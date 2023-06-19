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Кузеванов Алексей

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Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1979

Отец: Кузеванов Иванович

Мать: не указана

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.?.?

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кузеванова (воинкова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузеванов ?

Мать ребёнка: Кузеванова (воинкова) Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузеванова (воинкова) Ольга Александровна

Место жительства
Неизвестно