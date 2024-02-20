Алтын (Кошкер) Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтын (Кошкер) Евдокия Константиновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Кошкер Константин Дмитриевич

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
11.10.1882

Муж: Балабан Василий Харлампиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1885г,лист-77,зап-13,ГАДО , Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
21.05.1887

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Балабан Василий Харлампиевич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, м-к-1887 ,зап-21
Рождение ребёнка
16.04.1904

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Балабан Василий Харлампиевич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская ц.,м/к-1904г.,лист-11,зап-19
Рождение ребёнка
13.02.1906

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Балабан Василий Харлампиевич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-152,зап.-12
Смерть
Неизвестно
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