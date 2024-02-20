Алтын (Кошкер) Евдокия Константиновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Кошкер Константин Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
11.10.1882
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1885г,лист-77,зап-13,ГАДО , Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
21.05.1887
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Балабан Василий Харлампиевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-5, м-к-1887 ,зап-21
Рождение ребёнка
16.04.1904
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Балабан Василий Харлампиевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская ц.,м/к-1904г.,лист-11,зап-19
Рождение ребёнка
13.02.1906
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Балабан Василий Харлампиевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-152,зап.-12
Смерть
Неизвестно