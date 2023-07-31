Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Евдокия Филипповна
Евдокия Филипповна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Филипп Савельев
1730 г.р.
Мать
Варвара Федотовна
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Филипп Савельев
Мать:
Варвара Федотовна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь