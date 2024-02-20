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(Султанбей) Параскева Саввична

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

20.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1895

Отец: Султанбей Савва Саввич

Мать: Султанбеева Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
10.05.1913

Муж: Рожден Стефан Н/Рожден

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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