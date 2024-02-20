(Супенко) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Супенко) Мария Гавриловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

?.08.1916

Дата смерти

19.08.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1916

Отец: Супенко Гавриил Павлович

Мать: Супенко Пелагея Ериева

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
19.08.1917
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
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