(Супенко) Мария Гавриловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения?.08.1916
Дата смерти19.08.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1916
Отец: Супенко Гавриил Павлович
Мать: Супенко Пелагея Ериева
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
19.08.1917
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль