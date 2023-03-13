Козлова Пелагея Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Пелагея Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Козлова Марья

Отец ребёнка: Козловъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Козловъ Абрамъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Абрамъ

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