Козлова Пелагея Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Козлова Марья
Отец ребёнка: Козловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Козловъ Абрамъ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Абрамъ