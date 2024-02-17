Мартыненко Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Параскева Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мартыненко Гавриил Давидович

Отец ребёнка: Мартыненко Давид Васильев

Рождение ребёнка
19.03.1888

Дочь: Мартыненко Дарья Давидова

Отец ребёнка: Мартыненко Давид Васильев

Рождение ребёнка
19.03.1888

Сын: Мартыненко Иванъ Давидов

Отец ребёнка: Мартыненко Давид Васильев

Рождение ребёнка
10.12.1895

Дочь: Мартыненко Мария Давидова

Отец ребёнка: Мартыненко Давид Васильев

Смерть
Неизвестно
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