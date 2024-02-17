Мартыненко Параскева Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мартыненко Гавриил Давидович
Отец ребёнка: Мартыненко Давид Васильев
Рождение ребёнка
19.03.1888
Дочь: Мартыненко Дарья Давидова
Отец ребёнка: Мартыненко Давид Васильев
Рождение ребёнка
19.03.1888
Отец ребёнка: Мартыненко Давид Васильев
Рождение ребёнка
10.12.1895
Дочь: Мартыненко Мария Давидова
Отец ребёнка: Мартыненко Давид Васильев
Смерть
Неизвестно