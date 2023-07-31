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Ольга Марковна
Ольга Марковна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Марк Абрамович
1835 г.р.
Мать
Афимья Григорьевна
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Марк Абрамович
Мать:
Афимья Григорьевна
Смерть
Неизвестно
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