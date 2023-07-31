Ольга Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Марковна

Ольга Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Марк Абрамович

Мать: Афимья Григорьевна

Смерть
Неизвестно