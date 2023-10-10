Половцева (Кравченко) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Отец: Николай Кравченко.
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Половцева Ксения Анатольевна
Отец ребёнка: Половцев Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Половцев Кирилл Анатольевич
Отец ребёнка: Половцев Анатолий Викторович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1933