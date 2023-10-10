Половцева (Кравченко) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половцева (Кравченко) Екатерина Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1860

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: Кравченко Елена Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Отец: Николай Кравченко.
Бракосочетание
Около 1885

Муж: Половцев Анатолий Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Половцева Ксения Анатольевна

Отец ребёнка: Половцев Анатолий Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1889

Сын: Половцев Кирилл Анатольевич

Отец ребёнка: Половцев Анатолий Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1933
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