Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

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Место рождения

Княжуха, Сарайский уездъ

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Филатъ Гавриловъ

Мать: не указана

Княжуха, Сарайский уездъ
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