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Андрей
Андрей
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Место рождения
Княжуха, Сарайский уездъ
Дата рождения
1738
Пол
Мужской
Отец
Филатъ Гавриловъ
1692 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец:
Филатъ Гавриловъ
Мать: не указана
Княжуха, Сарайский уездъ
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