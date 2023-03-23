Хлопунов Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1783 ст.
Жена: Чупина Мавра Федорова
Белоглазово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
263-1-25 (ГАТО, г. Томск). Лист 63. Кабановой Защиты отставной драгун Иван Алексеев Хлопунов и д. Усть-Емышевской (Усть-Камышевской?) у крестьянина Федора Чупина дочь его девицу Мавру первым браком.... Показать все
Смерть
Неизвестно