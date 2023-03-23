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Хлопунов Иван Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1783 ст.

Жена: Чупина Мавра Федорова

Белоглазово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
263-1-25 (ГАТО, г. Томск). Лист 63. Кабановой Защиты отставной драгун Иван Алексеев Хлопунов и д. Усть-Емышевской (Усть-Камышевской?) у крестьянина Федора Чупина дочь его девицу Мавру первым браком.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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