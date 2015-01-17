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Ильясова Софья Марсельевна
Ильясова Софья Марсельевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.01.2015
Пол
Женский
Отец
Ильясов Марсель Винерович
1988 г.р.
Мать
Кукоба Анастасия Валерьевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2015
Отец:
Ильясов Марсель Винерович
Мать:
Кукоба Анастасия Валерьевна
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