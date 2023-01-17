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Цирлин Илья Яковлевич
Цирлин Илья Яковлевич
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Место рождения
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Дата рождения
1938
Дата смерти
1968
Пол
Мужской
Отец
Цирлин Яков Ильич
1908 г.р.
Мать
Цирлина (Фомина) Эсфирь (Эстер) Рувимовна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Цирлин Яков Ильич
Мать:
Цирлина Эсфирь (Эстер) Рувимовна
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1968
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
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