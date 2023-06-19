Чащина (Чащина) Евфросинья Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти22.03.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1818
Муж: Чащин Стефан Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1819
Отец ребёнка: Чащин Стефан Иванов
Рождение ребёнка
26.06.1822
Сын: Чащин Петр Стефанов
Отец ребёнка: Чащин Стефан Иванов
Рождение ребёнка
06.01.1831
Отец ребёнка: Чащин Стефан Иванов
Смерть
22.03.1831