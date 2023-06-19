Чащина (Чащина) Евфросинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Чащина) Евфросинья Яковлева

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Место рождения

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

22.03.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.07.1818

Муж: Чащин Стефан Иванов

Рождение ребёнка
21.11.1819

Сын: Чащин Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Чащин Стефан Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1822

Сын: Чащин Петр Стефанов

Отец ребёнка: Чащин Стефан Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.01.1831

Сын: Чащин Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Чащин Стефан Иванов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.03.1831
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область