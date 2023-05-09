Гусельникова Любовь Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельникова Любовь Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1957

Отец: не указан

Мать: Мазунина Раиса Егоровна