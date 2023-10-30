Паринова (Левашева) Мавра Николаева
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Левашев ?
Мать: Левашева ?
Бракосочетание
27.10.1900
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1901
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов
Рождение ребёнка
04.04.1903
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов
Рождение ребёнка
16.03.1905
Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов
Рождение ребёнка
31.07.1911
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов
Рождение ребёнка
13.11.1913
Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов
Смерть
Неизвестно