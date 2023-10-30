Паринова (Левашева) Мавра Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паринова (Левашева) Мавра Николаева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Левашев ?

Мать: Левашева ?

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1900

Муж: Паринов Василий Потапов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1901

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1903

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1905

Сын: Паринов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1911

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1913

Сын: Паринов Иван Васильев

Отец ребёнка: Паринов Василий Потапов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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