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Акулина
Акулина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1807
Дата смерти
03.10.1807
Пол
Женский
Отец
Ларионъ Емельяновъ
1773 г.р.
Мать
(Басалаева) Лукерья
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1807
Отец:
Ларионъ Емельяновъ
Мать:
Лукерья
Смерть
03.10.1807
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