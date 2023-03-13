Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1807

Дата смерти

03.10.1807

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1807

Отец: Ларионъ Емельяновъ

Мать: Лукерья

Смерть
03.10.1807
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