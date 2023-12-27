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Василий Яковлевич

Место рождения

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское

Дата рождения

1709

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Ефимов Янушко (Яков)

Мать: Ефимова Дарья

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1734

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1751

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Андреевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Смерть
1766
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
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