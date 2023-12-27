Василий Яковлевич
Место рожденияДворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Дата рождения1709
Дата смерти1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Ефимов Янушко (Яков)
Мать: Ефимова Дарья
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1751
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Андреевна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Смерть
1766
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское