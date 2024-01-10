Дудова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Дудов Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Дудов Дмитрий Захаров

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дудов Гаврила Дмитриев

Отец ребёнка: Дудов Дмитрий Захаров

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Дудов Герасим Дмитриев

Отец ребёнка: Дудов Дмитрий Захаров

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дудов Егор Дмитриев

Отец ребёнка: Дудов Дмитрий Захаров

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дудов Лука Дмитриев

Отец ребёнка: Дудов Дмитрий Захаров

д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудов Дмитрий Захаров

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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