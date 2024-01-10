Дудова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дудов Ефим Дмитриев
Отец ребёнка: Дудов Дмитрий Захаров
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Дудов Дмитрий Захаров
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Дудов Дмитрий Захаров
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дудов Егор Дмитриев
Отец ребёнка: Дудов Дмитрий Захаров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дудов Лука Дмитриев
Отец ребёнка: Дудов Дмитрий Захаров
д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно