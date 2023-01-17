Курбатова (Кузнецова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова (Кузнецова) Анна Васильева

Курбатова (Кузнецова) Анна Васильева

avatar

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ефимья Елисеева

Отец ребёнка: Курбатов Елисей Андреев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Елисеева

Отец ребёнка: Курбатов Елисей Андреев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья Елисеева

Отец ребёнка: Курбатов Елисей Андреев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья Елисеева

Отец ребёнка: Курбатов Елисей Андреев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Катерина Елисеева

Отец ребёнка: Курбатов Елисей Андреев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Елисей Андреев

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close