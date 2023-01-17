Курбатова (Кузнецова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ефимья Елисеева
Отец ребёнка: Курбатов Елисей Андреев
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Елисеева
Отец ребёнка: Курбатов Елисей Андреев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья Елисеева
Отец ребёнка: Курбатов Елисей Андреев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья Елисеева
Отец ребёнка: Курбатов Елисей Андреев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Катерина Елисеева
Отец ребёнка: Курбатов Елисей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно