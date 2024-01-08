Толстов Меркурий (Меркул)
Место рожденияс. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Толстов Филипп
Мать: Толстова Евдокея
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1823
Сын: Толстов Варфоломей
Мать ребёнка: Толстова Евдокея
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Щеглова Ирина
Мать ребёнка: Толстова Евдокея
Рождение ребёнка
16.05.1831
Сын: Толстов Феодор
Мать ребёнка: Толстова Евдокея
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстова Евдокея
Смерть
Неизвестно