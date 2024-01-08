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Толстов Меркурий (Меркул)

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Место рождения

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Толстов Филипп

Мать: Толстова Евдокея

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1823

Сын: Толстов Варфоломей

Мать ребёнка: Толстова Евдокея

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Щеглова Ирина

Мать ребёнка: Толстова Евдокея

Рождение ребёнка
16.05.1831

Сын: Толстов Феодор

Мать ребёнка: Толстова Евдокея

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Евдокея

Смерть
Неизвестно
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