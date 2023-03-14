Банников _ Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников _ Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банников Василий

Мать: Банникова Мария Никонова

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