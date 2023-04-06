Павлова Степанида (Сергеевна)
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти27.03.1887
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Д. Огаревка Иван Никанорович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.?.1874
Муж: Павлов Федор Никитич
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1881
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич
Рождение ребёнка
27.09.1882
Дочь: Крылышкина Анна Павлова
Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич
Рождение ребёнка
27.02.1885
Сын: Павлов - Никитин Василий Федорович
Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич
Смерть
27.03.1887
Причина смерти: умерла во время родов