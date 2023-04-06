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Павлова Степанида (Сергеевна)

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

27.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Д. Огаревка Иван Никанорович

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1874

Муж: Павлов Федор Никитич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1881

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1882

Дочь: Крылышкина Анна Павлова

Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1885

Сын: Павлов - Никитин Василий Федорович

Отец ребёнка: Павлов Федор Никитич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.03.1887
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: умерла во время родов
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