Нефедъ Власовъ
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Нефедовъ Кириллъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Нефедовъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ерофей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1751