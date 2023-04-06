Нефедъ Власовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефедъ Власовъ

Нефедъ Власовъ

avatar

Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Нефедовъ Кириллъ

Мать ребёнка: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Нефедовъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ерофей

Мать ребёнка: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1751
Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close