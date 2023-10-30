Василиса Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти13.01.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1823 ст.
Муж: Михаил Семенов
Рождение ребёнка
23.12.1830 ст.
Сын: Маркел Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Семенов
Рождение ребёнка
24.06.1832 ст.
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Семенов
Рождение ребёнка
03.02.1834 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Семенов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1866 ст.
Причина смерти: от удушья