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Василиса Петрова

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

13.01.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1823 ст.

Муж: Михаил Семенов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1830 ст.

Сын: Маркел Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Семенов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1832 ст.

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Семенов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1834 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Семенов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Семенов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.01.1866 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья
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