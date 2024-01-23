Ковтун Андрей Кириллович
Место рождения
Дата рождения03.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1891
Бракосочетание
18.01.1915
Рождение ребёнка
03.08.1917
Дочь: Ковтун Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ковтун (Бублик) Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
18.12.1919
Дочь: Ковтун Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Ковтун (Бублик) Евгения Григорьевна
Смерть
Неизвестно