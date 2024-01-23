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Ковтун Андрей Кириллович

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

03.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1891

Отец: Ковтун Кирилл Михайлович

Мать: Козий Ефросиния Моисеевна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1915

Жена: Ковтун (Бублик) Евгения Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1917

Дочь: Ковтун Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ковтун (Бублик) Евгения Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1919

Дочь: Ковтун Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Ковтун (Бублик) Евгения Григорьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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