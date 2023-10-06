Марченко (Шолаева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Шолаева) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1882

Муж: не указан

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1883

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1884

Дочь: Устиния Семеновна

Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1886

Сын: Марченко Анисим Семенович

Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1888

Сын: Марченко Павел Семенович

Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1890

Сын: Марченко Иван Семенович

Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1894

Сын: Марченко Александр Семенович

Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Оснач Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1898

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1901

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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