Марченко (Шолаева) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882
Муж: не указан
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1883
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1884
Дочь: Устиния Семеновна
Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1886
Сын: Марченко Анисим Семенович
Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1888
Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1890
Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1894
Сын: Марченко Александр Семенович
Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Оснач Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.10.1898
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1901
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Марченко Семен Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно